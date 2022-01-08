Позировала с детьми: Екатерина Кухар поделилась снимками из отпуска на Лазурном побережье

Балерина показала, как проводит отдых во Франции.
Екатерина Кухар показала снимки из отпуска, который она проводит во Франции, на Лазурном побережье. Туда балерина поехала с мужем Александром Стояновым и детьми – Тимуром и Настей.
Кухар с семьей прогулялись по курорту Сен-Жан-Кап-Ферра с прекрасными видами на Французскую Ривьеру.
На одних снимках балерина позирует сама. Она сидит на скамейке и наслаждается красотами Кап-Ферра.
Затем Екатерина сфотографировалась с детьми на побережье.
"Давайте кое-что пообещаем себе в новом году:
- если обнимать, то крепко;
- если любить, то до головокружения;
- если целоваться, то до утра;
- если ощущать, то до мурашек;
- ценить себя и беречь свои границы;
- если организм просит отдохнуть, позволить себе;
- если собираться с друзьями, то самой шумной и близкой сердцу компанией;
- если танцевать, то до боли в ногах;
- если уходить откуда плохо, то навсегда!
- если уж жить эту жить, то наполнять ее до краев — красотой, счастьем, мечтами и делать это непринужденно и легко!"- написала под снимками Катя.
Напомним, Кухар в ажурном золотистом платье с американской проймой и разрезом поздравила подписчиков с Рождеством.
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