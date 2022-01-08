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Позировала с детьми: Екатерина Кухар поделилась снимками из отпуска на Лазурном побережье

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Позировала с детьми: Екатерина Кухар поделилась снимками из отпуска на Лазурном побережье

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Балерина показала, как проводит отдых во Франции.

Екатерина Кухар показала снимки из отпуска, который она проводит во Франции, на Лазурном побережье. Туда балерина поехала с мужем Александром Стояновым и детьми – Тимуром и Настей.

Кухар с семьей прогулялись по курорту Сен-Жан-Кап-Ферра с прекрасными видами на Французскую Ривьеру.

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

На одних снимках балерина позирует сама. Она сидит на скамейке и наслаждается красотами Кап-Ферра.

Екатерина Кухар / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Затем Екатерина сфотографировалась с детьми на побережье.

Екатерина Кухар с детьми / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Кухар с детьми / Instagram Екатерины Кухар

"Давайте кое-что пообещаем себе в новом году:

  • если обнимать, то крепко;
  • если любить, то до головокружения;
  • если целоваться, то до утра;
  • если ощущать, то до мурашек;
  • ценить себя и беречь свои границы;
  • если организм просит отдохнуть, позволить себе;
  • если собираться с друзьями, то самой шумной и близкой сердцу компанией;
  • если танцевать, то до боли в ногах;
  • если уходить откуда плохо, то навсегда!
  • если уж жить эту жить, то наполнять ее до краев — красотой, счастьем, мечтами и делать это непринужденно и легко!"- написала под снимками Катя.

Напомним, Кухар в ажурном золотистом платье с американской проймой и разрезом поздравила подписчиков с Рождеством

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