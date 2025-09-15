Позировала с Джорджиной Родригес и Анной Винтур: жена миллиардера - Лорен Санчес - показала красивые снимки с ужина

Лорен Санчес и Джорджина Родригес

Жена Джеффа Безоса - Лорен Санчес - опубликовала новые фотографии с благотворительного вечера, который она недавно посетила.

Красавица продемонстрировала свое роскошное платье макси с пышным декольте, драпировкой и длинным шлейфом от бренда Schiaparelli, которое спереди было цвета шампанского, а сзади - черным.

На мероприятии Лорен пообщалась со многими известными людьми. С некоторыми из них она сделала памятные фото. В частности, она позировала с Джорджиной Родригес, Анной Винтур и Базом Лурманом.

Лорен Санчес и Джорджина Родригес

Баз Лурман, Лорен Санчес, Анна Винтур

"Для меня большая честь быть частью вчерашнего ужина "Забота о женщинах", поддерживая невероятную работу @keringfoundation. Благодарна стоять рядом с таким количеством голосов, которые отданы изменениям. #ТурботаПроЖінок", "Интересные фотографии прекрасного вечера, который собрал миллионы в поддержку женщин и защиту пострадавших", - написала в постах Лорен.

Баз Лурман и Лорен Санчес

Напомним, Лорен Санчес в шелковом бельевом мини-платье жемчужного оттенка вместе с мужем Джеффом Безосом сходила на ивент по случаю запуска журнала EE72 в Нью-Йорке.