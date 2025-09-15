- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала с Джорджиной Родригес и Анной Винтур: жена миллиардера - Лорен Санчес - показала красивые снимки с ужина
Телеведущая, журналистка и бизнесвумен вместе с мужем посетила благотворительное мероприятие и поделилась фото оттуда в соцсети.
Жена Джеффа Безоса - Лорен Санчес - опубликовала новые фотографии с благотворительного вечера, который она недавно посетила.
Красавица продемонстрировала свое роскошное платье макси с пышным декольте, драпировкой и длинным шлейфом от бренда Schiaparelli, которое спереди было цвета шампанского, а сзади - черным.
На мероприятии Лорен пообщалась со многими известными людьми. С некоторыми из них она сделала памятные фото. В частности, она позировала с Джорджиной Родригес, Анной Винтур и Базом Лурманом.
"Для меня большая честь быть частью вчерашнего ужина "Забота о женщинах", поддерживая невероятную работу @keringfoundation. Благодарна стоять рядом с таким количеством голосов, которые отданы изменениям. #ТурботаПроЖінок", "Интересные фотографии прекрасного вечера, который собрал миллионы в поддержку женщин и защиту пострадавших", - написала в постах Лорен.
