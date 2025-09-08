- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 538
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала в шоколадном пальто на голое тело: Анджелина Джоли повторила на красной дорожке свою культовую позу
Надеть пальто как платье — было смелым и эффектным ходом, который однозначно сыграл на пользу Анджелине.
Оскароносная звезда Анджелина Джоли привлекла огромное внимание на TIFF — Международном кинофестивале в Торонто, своим минималистическим образом. Актриса вышла на публику в шоколадном пальто, которое носила как платье. Цвет, который она выбрала, один из хитовых оттенков осени 2025 года.
Наряд Джоли был от бренда Gabriela Hearst, имел длинные рукава, четыре пуговицы спереди, а также на манжетах. Носила пальто она с капроновыми колготками и туфлями на каблуках от Christian Louboutin классического дизайна. Также Анджелина сделала любимый макияж и распустила волосы. В таком необычном образе Джоли пришла на премьеру фильма «Кутюр», которая состоялась в рамках фестиваля.
Также Джоли повторила свою знаменитую позу с церемонии вручения премии «Оскар» 2012 года, которая стала вирусным хитом — актриса тогда выставила одну ногу вперед из своего платья от Versace, чем чем стала самой обсуждаемой звездой на красной дорожке.