Позировала топлес: Бейонсе снялась в смелой фотосессии для глянца

Бейонсе, фото: instagram.com/i_d

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45-летняя американская певица Бейонсе стала героиней специального выпуска журнала i-D и позировала перед камерой топлес, прикрывая грудь руками, в одних лишь джинсах. Бейонсе распустила волосы и сделала сдержанный макияж.

Этим фото она отдала дань уважения певице Шаде, воссоздав эстетику обложки ее альбома Love Deluxe 1992 года.

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Для обложки певица примерила объемную светлую меховую накидку, которую надела на голое тело. Образ дополнили черные колготки, белые туфли на высоких каблуках и роскошные бриллиантовые украшения Tiffany & Co. Волосы звезды уложили мелкими кудрями с эффектом влажных прядей.

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Вместе с фотосессией вышло редкое интервью певицы, в котором она рассказала о развитии собственного бренда средств по уходу за волосами Cécred. Компанию Бейонсе основала вместе с матерью Тиной Ноулз в 2024 году.

Артистка подчеркнула, что хотела создать действительно эффективные продукты, которыми пользовались бы даже люди, которым не нравится ее музыка.

Также певица вспомнила и о своей свадьбе с рэпером Jay-Z, которая состоялась в 2008 году. По ее словам, торжество было настолько секретным, что большинство приглашенных думали, будто идут на обычную вечеринку. Особое значение для Бейонсе имело свадебное платье, которое создала ее мать.

Примечательно, что на обложке i-D певица появилась впервые за 20 лет. В последний раз она украшала журнал в августе 2006 года, незадолго до выхода своего второго сольного альбома B’Day.

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Ранее, напомним, Бейонсе в короне и «голом» платье-скелете произвела фурор на Met Gala.

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