Позировала топлес: британская модель показала пикантное фото

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram пикантным снимком из новой горячей фотосессии.

Блондинка позировала лежа и топлес, обнаженную грудь она прикрыла руками. Из одежды на ней были только стринги.

Арабелла Чи/Instagram

А еще Арабелла похвасталась новой прической – она либо отрезала челку, либо одела парик.

Свой лук Чи дополнила легким нежным макияжем и золотым браслетом на руке.

Напомним, ранее Арабелла Чи в розовом белье с кружевом похвасталась сексуальной фигурой. Девушка имеет идеальное тело, которое охотно демонстрируюет фолловерам.

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