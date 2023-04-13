Позировала топлес: Деми Роуз соблазнительно похвасталась пышными ягодицами

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять подписчиков своими обольстительными формами.
Деми Роуз опубликовала новую порцию пикантных фотографий. На этот раз красавица устроила себе фотосет топлес. Локацией для съемки она выбрала скалы у водоема.
На модели были черные стринги с блестками, которые она дополнила поясом-бахромой. На шее у Деми был такой же чокер с длинной бахромой. Обнаженную грудь красавица прикрыла волосами.
Роуз соблазнительно позировала на камеру, показывая свои сексуальные формы.
Похвасталась модель и пышной пятой точкой, которую обожает фотографировать.
Напомним, ранее Деми Роуз показала сексуальную фигуру в бежевом боди с пикантным декольте и прозрачной кружевной юбке.
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