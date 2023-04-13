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Позировала топлес: Деми Роуз соблазнительно похвасталась пышными ягодицами

Позировала топлес: Деми Роуз соблазнительно похвасталась пышными ягодицами

Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
1 мин
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Позировала топлес: Деми Роуз соблазнительно похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять подписчиков своими обольстительными формами.

Деми Роуз опубликовала новую порцию пикантных фотографий. На этот раз красавица устроила себе фотосет топлес. Локацией для съемки она выбрала скалы у водоема.

На модели были черные стринги с блестками, которые она дополнила поясом-бахромой. На шее у Деми был такой же чокер с длинной бахромой. Обнаженную грудь красавица прикрыла волосами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала на камеру, показывая свои сексуальные формы.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Похвасталась модель и пышной пятой точкой, которую обожает фотографировать.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз показала сексуальную фигуру в бежевом боди с пикантным декольте и прозрачной кружевной юбке.

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Дата публикации
Просмотры
677
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