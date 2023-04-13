Позировала топлес: Деми Роуз соблазнительно похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз опубликовала новую порцию пикантных фотографий. На этот раз красавица устроила себе фотосет топлес. Локацией для съемки она выбрала скалы у водоема.

На модели были черные стринги с блестками, которые она дополнила поясом-бахромой. На шее у Деми был такой же чокер с длинной бахромой. Обнаженную грудь красавица прикрыла волосами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала на камеру, показывая свои сексуальные формы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Похвасталась модель и пышной пятой точкой, которую обожает фотографировать.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз показала сексуальную фигуру в бежевом боди с пикантным декольте и прозрачной кружевной юбке.

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