27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — тоже решила вспомнить, чем занималась последние несколько недель, и опубликовала своем Instagram серию фото под названием «лето».

Судя по снимкам, девушка работала, отдыхала, загорала у бассейна и на пляже и весело проводила время с друзьями. Традиционно на фото нет возлюбленного Виттории — 50-летнего актера Леонардо Ди Каприо.

На одном из фото Черетти позировала топлес. Она запечатлена у бассейна, обнаженную грудь девушка прикрывает рукой.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Пара познакомилась через общих друзей на Ибице летом 2023-го. В марте 2024-го появились слухи об их помолвке — Черетти была замечена с кольцом на безымянном пальце. Эти слухи так же не были подтверждены.

Ранее, напомним, Витторию Черетти заметили на модном шоу. Итальянская модель позировала фотографам на улице в Париже на Неделе моды. Она была в черном луке, который включал жакет оверсайз с одной пуговицей и белыми манжетами, которые выглядывали из-под него.