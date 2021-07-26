Позировала топлес: Изабель Гулар сделала пикантные снимки на отдыхе

36-летняя бразильянка поделилась в Сети несколькими пикантными фотографиями, которые сделала во время отпуска.

Изабель Гулар предстала на снимках топлес. Ее обнаженную грудь прикрывали длинные волосы, на шее, пальцах и запястьях красовалось несколько украшений от ювелирного бренда @djulajewelry, лицом которого является Гулар.

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Модель также позировала в голубых джинсах с белыми цветами, которые были расстегнуты на талии и немного приспущены. Свой образ Изабель также дополнила желтой панамой и ярко-желтым маникюром. На лице у звезды были маленькие очки от солнца.

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Ранее в Instagram Изабель Гулар показывала фотографии, на которых позировала в слитном белом купальнике, поверх которого надела две рубашки с одинаковым принтом, но разных цветов – красную и фиолетовую. Рубашки девушка завязала на талии. Волосы собрала в высокий тугой хвост и надела солнцезащитные очки в красной оправе, который прекрасно гармонировали с ее образом.

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