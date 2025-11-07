Позировала топлес: известная испанская певица поделилась своими откровенными фото

Bad Gyal

Популярная испанская певица Bad Gyal поделилась с подписчиками в Instagram пикантными снимками с горячей фотосессии.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала топлес. Она соблазнительно позировала лишь в одних розово-блестящих трусиках. Обнаженную грудь звезда прикрывала руками.

Bad Gyal собрала волосы в гладкий пучок, выпустив спереди одну прядь, сделала макияж и длинный белый маникюр.

По телу она нанесла временные серебряные татуировки в виде звезд и 2026 года. Таким образом певица анонсировала свой концертный тур по Испании в следующем году.

