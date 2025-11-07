ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
82
1 мин

Позировала топлес: известная испанская певица поделилась своими откровенными фото

28-летняя Bad Gyal в провокационном луке снялась в фотосете.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Bad Gyal

Bad Gyal

Популярная испанская певица Bad Gyal поделилась с подписчиками в Instagram пикантными снимками с горячей фотосессии.

Bad Gyal

Bad Gyal

Перед объективом фотокамеры артистка предстала топлес. Она соблазнительно позировала лишь в одних розово-блестящих трусиках. Обнаженную грудь звезда прикрывала руками.

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal собрала волосы в гладкий пучок, выпустив спереди одну прядь, сделала макияж и длинный белый маникюр.

Bad Gyal

Bad Gyal

По телу она нанесла временные серебряные татуировки в виде звезд и 2026 года. Таким образом певица анонсировала свой концертный тур по Испании в следующем году.

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

Bad Gyal

82
