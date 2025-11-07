- Дата публикации
Позировала топлес: известная испанская певица поделилась своими откровенными фото
28-летняя Bad Gyal в провокационном луке снялась в фотосете.
Популярная испанская певица Bad Gyal поделилась с подписчиками в Instagram пикантными снимками с горячей фотосессии.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала топлес. Она соблазнительно позировала лишь в одних розово-блестящих трусиках. Обнаженную грудь звезда прикрывала руками.
Bad Gyal собрала волосы в гладкий пучок, выпустив спереди одну прядь, сделала макияж и длинный белый маникюр.
По телу она нанесла временные серебряные татуировки в виде звезд и 2026 года. Таким образом певица анонсировала свой концертный тур по Испании в следующем году.