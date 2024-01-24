Позировала топлес на диване: топ-модель Жасмин Тукс поделилась откровенными фото

32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – поделилась в своем Instagram смелыми фото. Девушка позировала топлес на диване. Обнаженную грудь она прикрывала руками.

Одета Жасмин была лишь в черные брюки, также на ней были золотые аксессуары - серьги и браслет. "Открытка из шато", - написала Тукс под фото.

Напомним, ранее Жасмин Тукс позировала на улице в мороз в черном нижнем белье на балконе на фоне заснеженных склонов. Кроме белья на ней были лишь кожаные перчатки с мехом и мунбуты.

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

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