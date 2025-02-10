Позировала топлес на пляже: Элизабет Херли показала, как выглядела 30 лет назад

Элизабет Херли поздравила свою давнюю подругу Тренни Вудолл с днем рождения их общими снимками в Instagram.

Первое архивное фото было сделано в 1994 году, когда Лиз было 29 лет. На нем девушки позируют на пляже топлес. Обнаженную грудь они прикрывают руками. Герли была в желтых плавках с цветочными аппликациями, а ее подруга – в розовых с белыми рюшами.

Элизабет Херли с подругой / Фото: Instagram Элизабет Херли

Другая фотография была сделана в 2024 году во время отдыха на яхте. На ней женщины предстали в купальниках, шляпах и солнцезащитных очках. Но они и сейчас так же стройны и красивы, как и 30 лет назад.

Элизабет Херли с подругой / Фото: Instagram Элизабет Херли

"С днем рождения Тренни! Чтобы мы вместе красовались в бикини еще много лет", – пожелала Элизабет подруге.

Напомним, Элизабет Херли в блестящем розовом платье с длинными рукавами сходила на вечеринку.

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