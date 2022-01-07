Позировала топлес: Надя Дорофеева показала фото с отдыха

Певица с супругом наслаждается отдыхом на мексиканском курорте.

Надя Дорофеева поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха в Тулуме, куда она поехала с мужем Владимиром Дантесом.

На фото артистка позировала в полутени топлес спиной к камере. На ней были лишь плавки.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева запечатлена на террасе своего домика с видом на Карибское море.

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, ну и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", - подписала снимок певица.

Напомним, ранее Надя сфотографировалась в лифте, украшенном дождиком. Одета она была в сексуальное серебристое мини-платье с блестками и драпировкой, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру и ноги.

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