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Позировала топлес: победительница "Холостяка-12" показала откровенное фото

Позировала топлес: победительница "Холостяка-12" показала откровенное фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1012
Время на прочтение
1 мин
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Позировала топлес: победительница "Холостяка-12" показала откровенное фото

Екатерина Лозовицкая/ Фото nastya_beskova

Екатерина Лозовицкая снялась в пикантном фотосете.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в новой пикантной фотосессии и показала в Instagram одну из фотографий в двух вариантах – цветном и черно-белом.

На ней красавица позирует топлес спиной к фотокамере, оставив на руках почти снявшееся белое платье. Девушка загадочно смотрит в объектив.

Екатерина Лозовицкая/ Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/ Фото nastya_beskova

Екатерина распустила волосы, сделала макияж в максимально естественных оттенках и завершила лук черным маникюром.

Екатерина Лозовицкая/ Фото nastya_beskova / ©
Екатерина Лозовицкая/ Фото nastya_beskova

Напомним, а победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан показала фото из Канн, на котором она предстала в бикини.

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Дата публикации
Просмотры
1012
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