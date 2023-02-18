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Позировала топлес: участница "Холостяка-12" блеснула пышной грудью

Позировала топлес: участница "Холостяка-12" блеснула пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
551
Время на прочтение
1 мин
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Позировала топлес: участница "Холостяка-12" блеснула пышной грудью

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей поделилась с фолловерами новым пикантным снимком.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – показала в Instagram новое фото из пикантной фотосессии на пляже.

Женщина позировала в черных брюках с вышитыми золотыми колосьями и без бюстгальтера. Обнаженную грудь Вика прикрывала руками, но все равно блеснула пышным сексуальным бюстом на камеру.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Волосы спадали ей на спину, в ушах были массивные золотые серьги. Варлей смотрела куда-то вдаль.

Напомним, в День святого Валентина Виктория выложила в фотоблог снимок из свадебной фотосессии, на котором она в белом коротком платье закинула на спину мужу ноги.

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Дата публикации
Просмотры
551
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