Позировала у бассейна: Белла Торн в откровенном купальнике похвасталась сексуальной фигурой

24-летняя актриса и модель обожает смелые луки, которые с радостью демонстрирует фолловерам в фотоблоге.
Белла Торн опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых продемонстрировала соблазнительный пляжный лук.
Девушка предстала перед камерой в откровенном голубом купальнике и прозрачном парео. Она блеснула сексуальным декольте и упругими ягодицами.
Шею Торн украсила множеством серебряных цепочек с большими крестами, а руки – цветными браслетами. На одном из фото звезда надела на лицо очки в салатовой оправе.
Волосы она накрутила и распустила, а также сделала насыщенный макияж.
Актриса соблазнительно позировала у каменной стены, у бассейна и в бассейне.
Напомним, в июне Белла разорвала отношения со своим женихом – музыкантом Бенджамином Масколо. В 2021 году они отпраздновали помолвку и показали подписчикам счастливые снимки с этого события. Но, как видим, любовь прошла, и теперь сердце Торн свободно.
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