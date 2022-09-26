Позировала у бассейна: Белла Торн в откровенном купальнике похвасталась сексуальной фигурой

24-летняя актриса и модель обожает смелые луки, которые с радостью демонстрирует фолловерам в фотоблоге.

Белла Торн опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых продемонстрировала соблазнительный пляжный лук.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Девушка предстала перед камерой в откровенном голубом купальнике и прозрачном парео. Она блеснула сексуальным декольте и упругими ягодицами.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Шею Торн украсила множеством серебряных цепочек с большими крестами, а руки – цветными браслетами. На одном из фото звезда надела на лицо очки в салатовой оправе.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Волосы она накрутила и распустила, а также сделала насыщенный макияж.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Актриса соблазнительно позировала у каменной стены, у бассейна и в бассейне.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Напомним, в июне Белла разорвала отношения со своим женихом – музыкантом Бенджамином Масколо. В 2021 году они отпраздновали помолвку и показали подписчикам счастливые снимки с этого события. Но, как видим, любовь прошла, и теперь сердце Торн свободно.

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