Позировала у бассейна: Екатерина Бужинская в роскошном бикини похвасталась стройной фигурой

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram Stories снимок с отдыха, во время которого она принимала солнечные ванны, купалась и фотографировалась.

Певица позировала у бассейна в эффектном пляжном образе. На Екатерине был роскошный бархатный красно-черный купальник. Артистка похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Свой аутфит она дополнила стильными солнцезащитными очками, серьгами с жемчугом и браслетами.

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«Лето в Украине», — подписала снимок Бужинска.

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала в Одессе эффектный образ в платье цвета голубого металлика.