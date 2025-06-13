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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Позировала у бассейна: Екатерина Бужинская в роскошном бикини похвасталась стройной фигурой

Артистка поделилась летней фотографией, на которой предстала в новом красивом купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram Stories снимок с отдыха, во время которого она принимала солнечные ванны, купалась и фотографировалась.

Певица позировала у бассейна в эффектном пляжном образе. На Екатерине был роскошный бархатный красно-черный купальник. Артистка похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Свой аутфит она дополнила стильными солнцезащитными очками, серьгами с жемчугом и браслетами.

«Лето в Украине», — подписала снимок Бужинска.

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала в Одессе эффектный образ в платье цвета голубого металлика.

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