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- Шоу-бизнес
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Позировала у бассейна: Екатерина Бужинская в роскошном бикини похвасталась стройной фигурой
Артистка поделилась летней фотографией, на которой предстала в новом красивом купальнике.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram Stories снимок с отдыха, во время которого она принимала солнечные ванны, купалась и фотографировалась.
Певица позировала у бассейна в эффектном пляжном образе. На Екатерине был роскошный бархатный красно-черный купальник. Артистка похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами.
Свой аутфит она дополнила стильными солнцезащитными очками, серьгами с жемчугом и браслетами.
«Лето в Украине», — подписала снимок Бужинска.
Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала в Одессе эффектный образ в платье цвета голубого металлика.