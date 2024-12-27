Позировала у бассейна: модель в лавандовом бикини продемонстрировала идеальную фигуру

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – обожает делиться с фолловерами пикантными снимками, на которых хвастается своими привлекательными формами. Вот и на этот раз она порадовала подписчиков горячим фото.

Гейл опубликовала в Instagram снимок из отпуска, на котором позировала у бассейна с видом на водоем.

Джессика Гейл

На девушке было стильное лавандовое бикини, в котором она продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру, а также красивый загар. А еще Джес сверкнула соблазнительным декольте.

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл в миниатюрном черном платье с акцентом на откровенном декольте показала пышную грудь.

Читайте также: