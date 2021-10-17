Позировала у бассейна: участница "Холостяка-11" в сексуальном купальнике похвасталась грудью

Джессика Чеги показала новое фото в купальнике.

Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, порадовала фолловеров в Instagram новым снимком с отдыха в теплых краях.

Красавица позировала у бассейна в экстравагантном сексуальном купальнике, в котором похвасталась грудью и стройной фигурой.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

Свой образ Джессика дополнила шляпой с цепочкой и очками. В руке она держала охлаждающий коктейль.

Еще девушка похвасталась стильным луком, в котором она вышла на прогулку. Джесс надела салатовый комбинезон с обнаженным животом.

В прошлый раз Чеги позировала перед камерой в экстравагантном черном купальнике, который состоял из топа с вырезом под грудью и высоких плавок с вырезом.

Джессика Чеги/Instagram antoniajessica

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