Позировала у бассейна: участница "Холостяка-11" в сексуальном купальнике похвасталась грудью

Джессика Чеги показала новое фото в купальнике.
Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, порадовала фолловеров в Instagram новым снимком с отдыха в теплых краях.
Красавица позировала у бассейна в экстравагантном сексуальном купальнике, в котором похвасталась грудью и стройной фигурой.
Свой образ Джессика дополнила шляпой с цепочкой и очками. В руке она держала охлаждающий коктейль.
Еще девушка похвасталась стильным луком, в котором она вышла на прогулку. Джесс надела салатовый комбинезон с обнаженным животом.
В прошлый раз Чеги позировала перед камерой в экстравагантном черном купальнике, который состоял из топа с вырезом под грудью и высоких плавок с вырезом.
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