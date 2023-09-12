Позировала у бассейна: звезда реалити в бикини похвасталась безупречной фигурой

Эмма Эрнан обожает хвастаться своей стройной фигурой в купальниках.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан поделилась с фолловерами в Instagram снимками с отдыха. Блондинка принимала солнечные ванны у бассейна, где и решила сфотографироваться.
Эмма позировала в черном купальнике с лифом-бандо и металлической золотистой фурнитурой. Звезда реалити продемонстрировала безупречную фигуру, стройные ноги и сексуальное декольте.
Эрнан надела на лицо черные солнцезащитные очки, волосы завязала в низкий пучок и украсила уши серьгам-кольцами.
Напомним, ранее Эмма Эрнан в ярком купальнике на завязках похвасталась упругими сексуальными ягодицами.
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