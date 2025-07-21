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- Шоу-бизнес
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Позировала у дорогого автомобиля: модель из Панамы в леопардовом бикини похвасталась большой грудью и ягодицами
28-летняя модель plus-size Грейс Бон продемонстрировала новый соблазнительный лук.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram свои новые фото.
На этот раз красавица устроила себе импровизированный фотосет у дорогого автомобиля. Она позировала в леопардовом бикини на завязках и синих джинсах с расстегнутой ширинкой.
Грейси похвасталась пышным бюстом и ягодицами, размер которых ошеломляет.
Бон распустила волосы, сделала макияж с густыми накладными ресницами и коричневой помадой и длинный маникюр с декором. На шее у нее были золотые цепочки, а на руке браслеты.
Напомним, Грейси Бон показала фигуру в обтягивающем ромпере с питоновым принтом и обнаженной спиной.