ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
792
Время на прочтение
1 мин

Позировала у дорогого автомобиля: модель из Панамы в леопардовом бикини похвасталась большой грудью и ягодицами

28-летняя модель plus-size Грейс Бон продемонстрировала новый соблазнительный лук.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram свои новые фото.

На этот раз красавица устроила себе импровизированный фотосет у дорогого автомобиля. Она позировала в леопардовом бикини на завязках и синих джинсах с расстегнутой ширинкой.

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси похвасталась пышным бюстом и ягодицами, размер которых ошеломляет.

Грейси Бон

Грейси Бон

Бон распустила волосы, сделала макияж с густыми накладными ресницами и коричневой помадой и длинный маникюр с декором. На шее у нее были золотые цепочки, а на руке браслеты.

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, Грейси Бон показала фигуру в обтягивающем ромпере с питоновым принтом и обнаженной спиной.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie