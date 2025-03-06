Позировала у Лувра: итальянская модель в прозрачном платье блеснула сосками

Итальянская модель Анна Кастеллини посетила мероприятие "Le Grand Diner du Louvre" в Париже. В рамках инвента она приняла участие в фотоколле напротив Лувра.

Красавица предстала там в откровенном образе, который вовсе не был пошлым, а наоборот – соблазнительно-загадочным. На ней было прозрачное платье макси с высокой горловиной и длинными рукавами, расшитое розовыми аппликациями, красными сердцами и бисером. Под нарядом были черные трусы-шортики и не было бюстгальтера.

Анна Кастеллини / Фото: Getty Images

Анна без комплексов сверкала перед присутствующими своей обнаженной пышной грудью.

Девушка сделала аккуратную укладку с локонами и вечерний макияж.

Напомним, дочь покойного попкороля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – на показ бренда Stella McCartney в рамках Парижской недели моды появилась в "голом" черном платье макси, под которым не было бюстгальтера.

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