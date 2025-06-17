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- Шоу-бизнес
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Позировала у спорткара: американская модель в красном платье посетила премьеру «F1: Фильма»
Брукс Нейдер пришла на ивент в наряде любимого цвета.
Американская модель Брукс Нейдер посетила в Нью-Йорке премьеру драмы о спорте «F1: Фильм» с Брэдом Питтом в главной роли. Ивент прошел на Таймс-сквер в Манхэттене.
Нейдер позировала на фоне спортивного автомобиля в эффектном луке. На ней было красное трикотажное платье миди без рукавов, под которым на ней отсутствовал бюстгальтер. В этом наряде модель выглядела стройно и красиво.
Брукс дополнила образ черными туфлями-лодочками и черной сумочкой. Блондинка накрутила волосы в локоны, сделала нежный макияж и красный маникюр.
Напомним, в прошлый раз Брукс Нейдер также вышла в свет в красном платье-бюстье, которое имело высокий разрез до бедра.