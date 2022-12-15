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Позировала в асимметричном купальнике: фаворитка шоу "Холостяк-12" похвасталась стройной фигурой

Позировала в асимметричном купальнике: фаворитка шоу "Холостяк-12" похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1226
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в асимметричном купальнике: фаворитка шоу "Холостяк-12" похвасталась стройной фигурой

Александра Мудрая/Instagram

Александра Мудрая поделилась пикантным фото.

Одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" – 25-летняя Александра Мудрая – опубликовала в Instagram фотографию по отдыху, сделанную у бассейна.

Саша предстала в черном асимметричном купальнике с металлическими кольцами. На лице у нее были очки.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Девушка похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Еще Саша продемонстрировала нежный аутфит в белом платье с интересными мягкими аппликациями, соблазнительным декольте и вырезом на спине.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram
Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Напомним, недавно Мудрая выложила в соцсети интимное видео, на котором она нежно целуется с главным героем проекта Алексом Топольским.

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Дата публикации
Просмотры
1226
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