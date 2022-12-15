Позировала в асимметричном купальнике: фаворитка шоу "Холостяк-12" похвасталась стройной фигурой

Александра Мудрая поделилась пикантным фото.
Одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" – 25-летняя Александра Мудрая – опубликовала в Instagram фотографию по отдыху, сделанную у бассейна.
Саша предстала в черном асимметричном купальнике с металлическими кольцами. На лице у нее были очки.
Девушка похвасталась стройной фигурой и плоским животом.
Еще Саша продемонстрировала нежный аутфит в белом платье с интересными мягкими аппликациями, соблазнительным декольте и вырезом на спине.
Напомним, недавно Мудрая выложила в соцсети интимное видео, на котором она нежно целуется с главным героем проекта Алексом Топольским.
Читайте также:
- В белом кепи и с галстуком-бантом: фаворитка "Холостяка-12" продемонстрировала стильный лук
- В платье с пикантным декольте и обнаженными плечами: нежный аутфит участницы "Холостяка-12" на церемонии роз
- Сбросила 10 кг: участница шоу "Холостяк-12" показала фигуру в белье после похудения
- "Холостяк-12": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Алекс Топольский