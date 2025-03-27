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- Шоу-бизнес
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Позировала в бассейне: Анна Саливанчук в питоновом бикини похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами
Актриса опубликовала в соцсети пикантные фото с отдыха.
Анна Саливанчук показала в Instagram снимки с отдыха в Карпатах, куда она поехала вместе со своим сыном.
"Весенние каникулы на двоих. Невероятные Карпаты!", – подписала звезда фотографии.
Актриса устроила импровизированный фотосет в бассейне под открытым небом. Саливанчук соблазнительно позировала в питоновом бикини от украинского бренда Artgo Swim, демонстрируя стройную фигуру и упругие ягодицы.
А еще Анна похвасталась пышным соблазнительным декольте. Позировала она у бассейна среди растений.
Напомним, Анна Саливанчук на бранче, посвященном новому фильму о Бриджит Джонсе, предстала в кокетливом черно-белом мини-платье с рюшами на юбке и манжетах и с пикантным декольте.