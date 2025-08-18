- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала в бассейне: британская звезда реалити в купальнике с принтом продемонстрировала соблазнительные ягодицы
Сестра Джессики Гейл показала видео с отдыха.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram видео с отдыха.
Девушка наслаждалась купанием в бассейне с красивым пейзажем и заодно решила снять красивый контент для фотоблога.
Перед объективом фотокамеры она предстала в стильном купальнике с принтом с завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Ева похвасталась стройной фигурой и упругими соблазнительными ягодицами.
Гейл распустила волосы и украсила их белым цветком.
Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала красивую фигуру в голубом купальнике.