Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Позировала в бассейне: британская звезда реалити в купальнике с принтом продемонстрировала соблазнительные ягодицы

Сестра Джессики Гейл показала видео с отдыха.

Автор публикации
Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram видео с отдыха.

Девушка наслаждалась купанием в бассейне с красивым пейзажем и заодно решила снять красивый контент для фотоблога.

Ева Гейл

Ева Гейл

Перед объективом фотокамеры она предстала в стильном купальнике с принтом с завязками на плавках от бренда Fashion Nova. Ева похвасталась стройной фигурой и упругими соблазнительными ягодицами.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл распустила волосы и украсила их белым цветком.

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала красивую фигуру в голубом купальнике.

