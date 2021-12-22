Позировала в бассейне: Ева Лонгория в коралловом купальнике похвасталась стройной фигурой

46-летняя актриса отдыхала у бассейна в стильном купальнике.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram новый снимок из повседневной жизни. Актриса в теплый солнечный день релаксировала в бассейне и решила сфотографироваться.

Звезда позировала в асимметричном светло-коралловом слитном купальнике, который отлично сидел на ее стройной фигуре.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Волосы Ева собрала в хвост, сделала легкий макияж и украсила уши серьгами-кольцами.

"Так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", - подписала снимок актриса.

Ранее актриса показала, как к Рождеству украсила дом.

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В нашей галерее можно посмотреть, как Ева выглядит в других купальниках.