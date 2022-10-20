Позировала в бассейне: Кайли Дженнер в бикини похвасталась сексуальными формами

25-летняя звезда реалити и бизнесвумен показала, как отдыхала на фоне красивого пейзажа.
Кайли Дженнер опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха. Бизнесвумен релаксировала в бассейне с живописным пейзажем на фоне. Она устроила там импровизированную фотосессию.
На Кайле было черное бикини на завязках. Девушка продемонстрировала на камеру свои пышные сексуальные формы.
Волосы звезда реалити распустила и сделала максимально естественный макияж.
Напомним, Дженнер в латексном мини-платье и сапогах сходила на свидание с бойфрендом.
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