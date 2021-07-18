Позировала в белье и топлес: Кейт Мосс начала сотрудничать с Ким Кардашьян

Позировала в белье и топлес: Кейт Мосс начала сотрудничать с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в очередной раз нашла чем удивить поклонников.

40-летняя звезда реалити пригласила к сотрудничеству британскую супермодель Кейт Мосс. Теперь манекенщица будет представлять новинки белья бренда @SKIMS, который Кардашьян запустила в 2019 году.

На странице Ким, и на странице бренда уже появились первые кадры, на которых Кейт Мосс позирует в бельевых комплектах. Представлены несколько фото и видео, где модель предстала в нюдовых комплектах, а также сексуальных новинках в черном цвете и даже фото, где Мосс позирует топлес.

"Впервые я встретилась с @katemossagency в 2014 году на вечеринке по случаю дня рождения Рикардо Тиши и была мгновенно поражена ее дерзким юмором, подлинной классической красотой - с тех пор мы дружим! Она - икона моды, определяющая целое поколение стиля, и для меня большая честь представить ее как новое лицо SKIMS этим летом!", - написала у себя в блоге Кардашьян.

Напомним, сама Ким Кардашьян также рекламирует новинки нижнего белья и делает это не менее профессионально.

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