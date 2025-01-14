Позировала в белье с кружевом: эпатажная Джессика Алвес похвасталась пышными формами

41-летняя звезда OnlyFans порадовала фолловеров новым пикантным снимком в нижнем белье.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – опубликовала в Instagram откровенное фото.
Женщина предстала в соблазнительном черном белье с кружевом, которое дополнила черным поясом с подтяжками для чулок. Джесс продемонстрировала на камеру свои пышные формы: огромную грудь и широкие бедра.
Алвес распустила волосы, которые спадали на спину, сделала насыщенный макияж с длинными накладными ресницами и длинный красный маникюр.
Напомним, в прошлый раз Джессика Алвес позировала перед фотокамерой в леопардовом комплекте белья и с маской хищной кошки.
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