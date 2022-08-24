Позировала в бикини: беременная Крисси Тейгн показала подросший живот

Недавно модель Крисси Тейгн объявила поклонникам о своей очередной беременности. Весь первый триместр звезда хранила эту новость в тайне в связи с тем, что раньше уже переживала трагическую потерю ребенка.

36-летняя модель и ее муж-певец Джон Ледженд снова в ожидании пополнения своей семьи. Об этом Крисси рассказала на своей странице в Instagram. Там же в блоге звезда теперь публикует фото и показывает, как меняется ее фигура.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

На днях звезда сделала селфи в ванной комнате и показала подросший живот в оранжевом купальнике от бренда Bond Eye. Кадр был сделан во время отдыха.

Также Крисси опубликовала несколько других снимков с семейного отпуска. На одном из фото модель позирует вместе с дочерью Луной. Крисси одета в зеленый сарафан и пеструю цветочную бандану от Gucci. А в руках держит сумку от Saint Laurent . В фотоподборке, опубликованной Тейген можно увидеть и другие кадры, как они катались на катере. Позже семья наслаждалась ужином в ресторане.

(листайте фото вправо)

Вот что сказали Крисси Тейген подписчикам, когда объявила о третьей беременности: "Последние несколько лет были, мягко говоря, туманом эмоций, но радость снова наполнила наш дом и сердца", - делится хорошими новостями Тейген.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

Читайте также: