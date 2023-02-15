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Позировала в бикини: Хлое Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

Позировала в бикини: Хлое Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1093
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в бикини: Хлое Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

38-летняя звезда реалити продемонстрировала сексуальные формы.

Хлое Кардашьян опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых она позирует в сером блестящем бикини. Импровизированный фотосет для нее устроила ее младшая сестра Кендалл Дженнер.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Хлое появилась на фотографиях в одной позе – она стояла в профиль, менялось только положение рук.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Целью звезды реалити было похвастаться своей пышной пятой точкой, объем которой хорошо виден с этого ракурса.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

"Когда твоя сестра знает твои ракурсы", – подписала снимки Хлое.

Свой аутфит она дополнила стильной укладкой, длинным острым красным маникюром и обилием браслетов. На лицо она надела черные очки.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, Хлое Кардашьян снялась в стильной фотосессии для журнала Sorbet, где позировала в кроп-топе Prada и золотой мини-юбке.

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Дата публикации
Просмотры
1093
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