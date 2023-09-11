Позировала в бикини: участница "Холостяка-12" соблазнительно похвасталась накачанными ягодицами

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Марина Голд снялась в пикантной фотосессии, которою показала в Instagram.

Марина Голд/Instagram

Локацией для съемки выбрали природу – красивый пейзаж на фоне водоема.

Марина Голд/Instagram

Марина предстала в черном бикини с белой каймой. Она соблазнительно позировала перед камерой, демонстрируя свои сексуальные формы.

Марина Голд/Instagram

Девушка также похвасталась накачанной пятой точкой и пышным бюстом.

Марина Голд/Instagram

Голд распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами-гвоздями.

Марина Голд/Instagram

Напомним, ранее Марина Голд позировала в сплошном розовом купальнике на пляже на фоне заката.

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