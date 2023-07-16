Позировала в черном бикини: победительница "Холостяка-11" показала фото из Канн

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан поделилась в Instagram снимком с отдыха в Каннах.

Девушка сделала селфи в кафе, на котором она запечатлена в черном бикини на завязках и белой расстегнутой рубашке, которую опустила на плечи.

Свой лук Анна дополнила черными солнцезащитными очками, серьгами-гвоздями и соломенной шляпой с розовой лентой с вышитыми цветами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Один день в Каннах", – подписала фото Богдан.

Кроме того, Анна показала стильный образ, в котором она гуляла по Варшаве. На ней был светло-розовый костюм, состоявший из жилета и брюк.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Ранее Анна Богдан похвасталась стройной фигурой в черном бикини на завязках с серебряным декором на лифе и плавках.

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