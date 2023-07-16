Позировала в черном бикини: победительница "Холостяка-11" показала фото из Канн

Анна Богдан отдохнула на Лазурном побережье.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан поделилась в Instagram снимком с отдыха в Каннах.
Девушка сделала селфи в кафе, на котором она запечатлена в черном бикини на завязках и белой расстегнутой рубашке, которую опустила на плечи.
Свой лук Анна дополнила черными солнцезащитными очками, серьгами-гвоздями и соломенной шляпой с розовой лентой с вышитыми цветами.
"Один день в Каннах", – подписала фото Богдан.
Кроме того, Анна показала стильный образ, в котором она гуляла по Варшаве. На ней был светло-розовый костюм, состоявший из жилета и брюк.
Ранее Анна Богдан похвасталась стройной фигурой в черном бикини на завязках с серебряным декором на лифе и плавках.
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