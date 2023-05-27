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Позировала в черном купальнике: 160-килограммовая модель plus-size показала свои пышные ягодицы

Позировала в черном купальнике: 160-килограммовая модель plus-size показала свои пышные ягодицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в черном купальнике: 160-килограммовая модель plus-size показала свои пышные ягодицы

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

35-летняя модель не стесняется своего тела и с удовольствием показывает его с разных ракурсов фолловерам.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой 160 килограммов, опубликовала в Instagram фотографию с отдыха. На ней женщина предстала в черном асимметричном купальнике.

Анна принимает себя такой, какой она есть, поэтому без комплексов демонстрирует подписчикам свои формы. Модель показала, как выглядят ее пышные ягодицы.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен / ©
Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Напомним, в прошлый раз О'Брайен в разноцветном купальнике позировала на побережье океана.

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Дата публикации
Просмотры
216
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