Позировала в "голом" платье и без белья: Doja Cat блеснула сосками на красной дорожке премии

Doja Cat продемонстрировала на церемонии награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе провокационный образ.

Перед публикой она предстала в "голом" бежевом платье от бренда Dilara Findikoglu с корсетным верхом и откровенным и малым декольте, через который она засветила свои соски. Под нарядом отсутствовало белье.

Doja Cat / Фото: Associated Press

А еще в этом наряде Doja Cat продемонстрировала татуировки, которыми покрыто практически все ее тело.

Аутфит артистка дополнила красными босоножками из крокодиловой кожи на высокой платформе.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Уши рэперша украсила бриллиантовыми серьгами в виде мечей, шею – цепочками с крестами, а руки – массивными кольцами.

Короткая кудрявая черно-белокурая прическа, макияж с красной помадой, оптические очки в темной оправе от Prada и длинный маникюр завершили ее смелый лук.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat была номинирована в трех номинациях: лучшая рэп-песня, лучшее мелодичное рэп-исполнение для Attention и лучшее поп-сольное исполнение для Paint the Town Red. Но победы она не одержала.

Напомним, американская певица Мэдисон Бир пришла на премию в пышном платье-бюстье со шлейфом от бренда Marmar Halim, в котором была похожа на принцессу.

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