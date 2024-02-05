Позировала в "голом" платье и без белья: Doja Cat блеснула сосками на красной дорожке премии

Рэперша обожает эпатировать публику своими откровенными нарядами.
Doja Cat продемонстрировала на церемонии награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе провокационный образ.
Перед публикой она предстала в "голом" бежевом платье от бренда Dilara Findikoglu с корсетным верхом и откровенным и малым декольте, через который она засветила свои соски. Под нарядом отсутствовало белье.
А еще в этом наряде Doja Cat продемонстрировала татуировки, которыми покрыто практически все ее тело.
Аутфит артистка дополнила красными босоножками из крокодиловой кожи на высокой платформе.
Уши рэперша украсила бриллиантовыми серьгами в виде мечей, шею – цепочками с крестами, а руки – массивными кольцами.
Короткая кудрявая черно-белокурая прическа, макияж с красной помадой, оптические очки в темной оправе от Prada и длинный маникюр завершили ее смелый лук.
Doja Cat была номинирована в трех номинациях: лучшая рэп-песня, лучшее мелодичное рэп-исполнение для Attention и лучшее поп-сольное исполнение для Paint the Town Red. Но победы она не одержала.
Напомним, американская певица Мэдисон Бир пришла на премию в пышном платье-бюстье со шлейфом от бренда Marmar Halim, в котором была похожа на принцессу.
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