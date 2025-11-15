ТСН в социальных сетях

Позировала в "голом" платье и была без бюстгальтера: певица в откровенном образе от Dior появилась на ивенте

40-летняя Лили Аллен надела на мероприятие прозрачный винтажный наряд от Джона Гальяно.

Алина Онопа
Лили Аллен

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен посетила премьеру спектакля "Голодные игры: На сцене" в театре Troubadour Canary Wharf в Лондоне. Для своего появления звезда выбрала смелый образ.

На ней было винтажное черное вязаное платье макси приталенного силуэта и с длинными рукавами, которое просвечивалось. Наряд был из коллекции Dior от Джона Гальяно 90-х годов.

Лили Аллен / © Getty Images

Лили Аллен / © Getty Images

Под нарядом на Лили были лишь черные стринги. Аутфит Аллен дополнила черными босоножками с блестящим леопардовым принтом на экстремально высоких платформах и каблуках.

Певица собрала волосы сзади вверху, уложила челку и выпустила спереди пряди. Она сделала вечерний макияж, молочный маникюр, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а руки - кольцами.

Напомним, в прошлый раз Лили Аллен привлекла внимание смелым луком на премии CFDA Fashion Awards. Она предстала там в кроптопе-полоске с кружевом и на бретельках, который лишь немного прикрывал ее грудь.

