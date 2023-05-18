Позировала в Каннах: экс-"ангел" Victoria's Secret в вечернем платье с разрезами похвасталась стройными ногами

27-летняя нидерландская модель Роми Стридж выглядела эффектно на Каннском кинофестивале.
На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась очаровательная Роми Стридж. Модель пришла на показ драмы японского режиссера Хирокадзу Корееда "Монстр".
Перед фотокамерами манекенщица предстала в эффектном вечернем черном платье макси. Наряд имел глубокое декольте, декорированное объемными черными оборками, вставки с пайетками и высокие разрезы, которые позволили Роми продемонстрировать свои стройные ноги.
Стридж была обута в черные лакированные босоножки на высокой платформе и каблуке.
Модель сделала укладку, зачесав волосы назад, нежный макияж, уши она украсила разными бриллиантовыми серьгами, а пальцы – кольцами. Маникюр молочного оттенка завершил эффектный аутфит Роми.
Напомним, на открытие кинофестиваля Стридж пришла в мерцающем синем платье от Alberta Ferretti и обула босоножки оттенка металлик на каблуке.
Читайте также: