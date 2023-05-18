Позировала в Каннах: экс-"ангел" Victoria's Secret в вечернем платье с разрезами похвасталась стройными ногами

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась очаровательная Роми Стридж. Модель пришла на показ драмы японского режиссера Хирокадзу Корееда "Монстр".

Перед фотокамерами манекенщица предстала в эффектном вечернем черном платье макси. Наряд имел глубокое декольте, декорированное объемными черными оборками, вставки с пайетками и высокие разрезы, которые позволили Роми продемонстрировать свои стройные ноги.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Стридж была обута в черные лакированные босоножки на высокой платформе и каблуке.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Модель сделала укладку, зачесав волосы назад, нежный макияж, уши она украсила разными бриллиантовыми серьгами, а пальцы – кольцами. Маникюр молочного оттенка завершил эффектный аутфит Роми.

Роми Стридж / Фото: Associated Press

Напомним, на открытие кинофестиваля Стридж пришла в мерцающем синем платье от Alberta Ferretti и обула босоножки оттенка металлик на каблуке.

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