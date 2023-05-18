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Позировала в Каннах: экс-"ангел" Victoria's Secret в вечернем платье с разрезами похвасталась стройными ногами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в Каннах: экс-"ангел" Victoria's Secret в вечернем платье с разрезами похвасталась стройными ногами

Роми Стридж / Фото: Associated Press

27-летняя нидерландская модель Роми Стридж выглядела эффектно на Каннском кинофестивале.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась очаровательная Роми Стридж. Модель пришла на показ драмы японского режиссера Хирокадзу Корееда "Монстр".

Перед фотокамерами манекенщица предстала в эффектном вечернем черном платье макси. Наряд имел глубокое декольте, декорированное объемными черными оборками, вставки с пайетками и высокие разрезы, которые позволили Роми продемонстрировать свои стройные ноги.

Роми Стридж / © Associated Press
Роми Стридж / Фото: Associated Press

Стридж была обута в черные лакированные босоножки на высокой платформе и каблуке.

Роми Стридж / © Associated Press
Роми Стридж / Фото: Associated Press

Модель сделала укладку, зачесав волосы назад, нежный макияж, уши она украсила разными бриллиантовыми серьгами, а пальцы – кольцами. Маникюр молочного оттенка завершил эффектный аутфит Роми.

Роми Стридж / © Associated Press
Роми Стридж / Фото: Associated Press

Напомним, на открытие кинофестиваля Стридж пришла в мерцающем синем платье от Alberta Ferretti и обула босоножки оттенка металлик на каблуке.

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Дата публикации
Просмотры
297
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