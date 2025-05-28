- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Позировала в красной ванне: порноактриса-трансгендер в купальнике похвасталась упругими ягодицами
Бритни Кейд в сексуальном луке позировала в романтической атмосфере.
Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд поделилась в Instagram новыми горячими снимками.
Бритни устроила пикантную фотосессию в красной ванне в форме сердца. Девушка соблазнительно позировала в красном купальнике.
Кейд похвасталась на камеру красивым пышным бюстом, а затем упругими ягодицами, на одной из которых был отпечаток поцелуя красной помадой.
У порноактрисы была аккуратная укладка, насыщенный макияж с акцентом на глазах и длинный французский розово-белый маникюр.
Напомним, Бритни Кейд в образе куклы Барби продемонстрировала пышную грудь.