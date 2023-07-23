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Позировала в кружевном белье: британская телезвезда похвасталась сексуальной грудью

Позировала в кружевном белье: британская телезвезда похвасталась сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2316
Время на прочтение
1 мин
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Позировала в кружевном белье: британская телезвезда похвасталась сексуальной грудью

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри пополнила гардероб соблазнительным комплектом белья.

Британская телезвезда Хлоя Ферри похвасталась в Instagram сексуальной новинкой. Она показала селфи из гардеробной.

На снимках Ферри предстала в черно-белом кружевном белье с пикантным декольте, отлично подчеркнувшим ее пышный соблазнительный бюст.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой образ она дополнила укладкой с локонами и прикорневым объемом, насыщенным макияжем с розовыми румянами и бриллиантовыми серьгами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала гламурный лук в мини-платье цвета индиго с обнаженным животом.

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Дата публикации
Просмотры
2316
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