Позировала в кружевном белье: британская телезвезда похвасталась сексуальной грудью

Британская телезвезда Хлоя Ферри похвасталась в Instagram сексуальной новинкой. Она показала селфи из гардеробной.

На снимках Ферри предстала в черно-белом кружевном белье с пикантным декольте, отлично подчеркнувшим ее пышный соблазнительный бюст.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой образ она дополнила укладкой с локонами и прикорневым объемом, насыщенным макияжем с розовыми румянами и бриллиантовыми серьгами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри продемонстрировала гламурный лук в мини-платье цвета индиго с обнаженным животом.

Читайте также: