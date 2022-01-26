Позировала в кружевных трусах: Надя Дорофеева похвасталась сексуальной фигурой и ягодицами

Певица устроила себе дома фотосет в нижнем белье.

Надя Дорофеева любит эпатировать фолловеров провокационными снимками. На этот раз певица опубликовала фото, на которых она предстала в белых кружевных трусах и кремовом укороченном кардигане.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Артистка игриво продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и две татуировки на ногах с надписями: good, bad.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

На одном из фото Надя похвасталась упругими ягодицами.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

А на другом - звезда продемонстрировала сексуальное декольте в бра-топе цвета айвори, которое выглядело очень сексуально. Топ она сочетала с этим же кардиганом и надела к ним уже джинсы или шорты.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Надя строчки из своей новой песни, которую она скоро презентует.

Кстати, недавно артистка сделла себе еще одно тату на ноге - со словом raznotsvetnaya.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Ранее Дорофеева хвасталась фигурой в стильных купальниках на отдыхе.

Читайте также: