Позировала в кукурузе: участница "Холостяка-12" без бюстгальтера похвасталась пышной грудью

Виктория Варлей поделилась с подписчиками пикантным архивным фотосетом.
Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Виктория Варлей – показала фолловерам в Instagram горячие снимки из архивной черно-белой фотосессии.
Девушка соблазнительно позировала в поле кукурузы. На ней была светлая рубашка и отсутствовал бюстгальтер. Виктория похвасталась пышной сексуальной грудью, которую прикрывала руками.
Снимки получились загадочными и сексуальными.
"Я в объективе @pashkovich. Этим снимкам уже почти 3 года и это до сих пор моя любимая серия фотографий", – написала в посте Вика.
Напомним, ранее Виктория Варлей похвасталась идеальной фигурой в белом сплошном купальнике с черными бретельками.
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