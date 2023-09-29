Позировала в кукурузе: участница "Холостяка-12" без бюстгальтера похвасталась пышной грудью

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" – Виктория Варлей – показала фолловерам в Instagram горячие снимки из архивной черно-белой фотосессии.

Виктория Варлей/Фото Roman Pashkovskiy

Девушка соблазнительно позировала в поле кукурузы. На ней была светлая рубашка и отсутствовал бюстгальтер. Виктория похвасталась пышной сексуальной грудью, которую прикрывала руками.

Виктория Варлей/Фото Roman Pashkovskiy

Снимки получились загадочными и сексуальными.

Виктория Варлей/Фото Roman Pashkovskiy

"Я в объективе @pashkovich. Этим снимкам уже почти 3 года и это до сих пор моя любимая серия фотографий", – написала в посте Вика.

Напомним, ранее Виктория Варлей похвасталась идеальной фигурой в белом сплошном купальнике с черными бретельками.

Читайте также: