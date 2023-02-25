Позировала в купальнике, а затем топлес: участница "Холостяка-12" показала новые пикантные снимки

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – продолжает радовать подписчиков в Instagram горячими снимками с фотосессии на пляже.

В этот раз красавица опубликовала фотографию, на которой она в белом сплошном купальнике с черными бретельками демонстрирует идеальную фигуру и пышный бюст.

Виктория Варлей/photo_milaaa

Затем Варлей показала, как позировала на побережье топлес спиной к фотокамере. На ней были черные брюки с вышитыми золотыми колосьями.

Виктория Варлей/photo_milaaa

В посте Вика написала слова, мотивирующие к действиям.

"Я четко знаю, что пока человек жив, нет ничего невозможного только лень, неуверенность и запас отговорок! Когда вам покажется, что цель недостижима, не меняйте цель — меняйте свой план действий", — написала Варлей.

Напомним, другая участница проекта "Холстяк-12" Марина Голд позировала на пляже в боди с "хищным" принтом. Она расстегнула молнию, соблазнительно похваставшись пышным бюстом.

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