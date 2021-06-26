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Позировала в купальнике: Бар Рафаэли показала идеальную фигуру

Позировала в купальнике: Бар Рафаэли показала идеальную фигуру

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Израильская модель показала фотографию в купальнике.

36-летняя манекенщица довольно часто постит в своем блоге в Instagram фотографии в купальниках. В этот раз Бар сделала селфи-снимок в огромном зеркале. На модели был одет яркий купальник, а в руках она держала шляпу. На снимке также видно собаку Рафаэли, которая попала в кадр.

Бар Рафаэли / © Инстаграм Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

В Instagram мама троих детей часто показывает снимки, где позирует, загорая на яхте, или нежится возле бассейна. Ну и традиционно много фотографий выкладывает из спортзала, где регулярно тренируется для того, чтобы быть в прекрасной форме.

Бар Рафаэли / © Инстаграм Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

А вот работает ли Бар Рафаэли сейчас моделью, не известно. Никакой информации о ее возможных проектах нет.

Бар Рафаэли / © Инстаграм Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

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