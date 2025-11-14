Позировала в боди и не только: Дженнифер Энистон похвасталась роскошной фигурой в новой фотосессии

Дженнифер Энистон / © Associated Press

На одном из снимков, опубликованных в Instagram издания, звезда позиурет в открытом черном боди, подчеркивающем ее стройную, подтянутую фигуру. Образ Энистон дополняют черные очки-авиаторы, а ее светлые волосы были уложены в стильную прическу.

На обложке Дженнифер появилась в белой рубашке, расстегнутой на декольте и синих джинсах, дополнив аутфит бирюзовыми украшениями и поясом из кожи с пряжкой с бирюзой, а у нее на груди массивное ожерелье.

Дженнифер Энистон

Также актриса предстала в сером обтягивающем топе и трусах, продемонстрировав, в какой отличной форме находится.

Нестареющая красота Дженнифер — предмет зависти многих, и звезда призналась, что все дело в ее образе мышления. «Думаю, что если говорить о том, как красиво стареть, у меня неиссякаемый источник оптимизма и позитива. Называйте это молодостью, если хотите», — сказала она в интервью Glamour в сентябре. «Но я думаю, все начинается с того, как мы любим свое тело и то, где мы находимся», — продолжила она, а затем объяснила, что «поддерживает» свою внешность «процедурами для лица, лазерной эпиляцией и всем прочим». «Я не собираюсь просто так сдаваться и позволять этим седым волосам взять верх. Это взгляд на мир и осознание того, что это наше единственное тело, это образ мышления», — сказала Энистон.

Дженнифер Энистон

Также звезда неоднократно рассказывала, что интенсивно тренируется четыре раза в неделю, и один день оставляет для пеших прогулок. Звезда также предпочитает короткие тренировки, поскольку они меньше нагружают суставы и выбирает здоровое питание.

Дженнифер Энистон

Напомним, ранее мы рассказывали, как звезда сериала «Друзья» проводит свою неделю.