Позировала в купальнике: сексуальная участница "Холостяка-12" показала новые фото с пляжа в Майами

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – выложила в Instagram новые снимки с отдыха на пляже в Майами.

Актриса позировала в черном бикини на завязках, демонстрируя стройную фигуру, сексуальное декольте и плоский живот.

Виктория Варлей/Instagram

Пляжный лук красавица дополнила черной кепкой, черными очками, голубым джинсовым жакетом и черными сандалиями.

Виктория Варлей/Instagram

"А вы знаете, что не бывает скучных людей, если человек для вас скучен, то, скорее всего, вы просто не пытались за ним наблюдать. В актерской школе наблюдения за разными людьми — это один из инструментов.

Я при случае всегда наблюдаю, именно для того, чтобы лучше понимать людей", — написала Вика в посте.

Напомним, другая участница проекта – Марина Голд – показала подписчикам, как она сама себе увеличивает губы.

Читайте также: