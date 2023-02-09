Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Позировала в купальнике: участница "Холостяка-12" в Дубае похвасталась плоским животом

Позировала в купальнике: участница "Холостяка-12" в Дубае похвасталась плоским животом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Позировала в купальнике: участница "Холостяка-12" в Дубае похвасталась плоским животом

Алина Ершова/Instagram ali_yershova

Алина Ершова показала, как проводит время в ОАЭ.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ершова – показала фолловерам в Instagram новые снимки с отдыха в Дубае.

Девушка вместе со своей подругой из романтического проекта – Юлией Кавчук – релаксировала в бассейне.

Алина сфотографировалась на фоне пальм и лежаков для отдыха. Одета она была в черный купальник, состоявший из лифа и плавок с флористическим принтом. Сверху Ершова надела прозрачную пляжную тунику. На лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Алина Ершова/Instagram ali_yershova / ©
Алина Ершова/Instagram ali_yershova

Алина похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Алина Ершова/Instagram ali_yershova / ©
Алина Ершова/Instagram ali_yershova

Напомним, Юлия Кавчук в черном купальнике игриво потанцевала на камеру во время отдыха в Дубае.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
987
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация