Позировала в леопардовом купальнике: модель из Панамы с разных ракурсов продемонстрировала огромные ягодицы

Грейси Бон

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Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — порадовала фолловеров в Instagram новой горячей фотосессией в пляжном аутфите.

Грейси Бон

Грейси Бон

Красавица предстала перед фотокамерой в сексуальном купальнике с леопардовым принтом. Девушка с разных ракурсов хвасталась своими соблазнительными формами.

Грейси Бон

Грейси Бон

Она продемонстрировала широкие бедра, пышные ягодицы, размер которых ошеломляет, тонкую талию и красивое декольте.

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Грейси Бон

Грейси Бон

У Грейси были распущены волосы, насыщенный макияж с накладными пышными ресницами и коричневой помадой и длинный маникюр с декором. Руки она украсила разными браслетами.

Грейси Бон

Грейси Бон

Грейси Бон

Напомним, ранее Грейс Бон вышла на прогулку в пикантном луке, в котором оказалась в центре внимания. Она одела обтягивающий ромпер с питоновым принтом, халтером, американской проймой и обнаженной спиной.