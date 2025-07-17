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- Шоу-бизнес
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Позировала в леопардовом купальнике: модель из Панамы с разных ракурсов продемонстрировала огромные ягодицы
28-летняя модель plus-size Грейси Бон взбудоражила воображение поклонников пикантным фотосетом.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — порадовала фолловеров в Instagram новой горячей фотосессией в пляжном аутфите.
Красавица предстала перед фотокамерой в сексуальном купальнике с леопардовым принтом. Девушка с разных ракурсов хвасталась своими соблазнительными формами.
Она продемонстрировала широкие бедра, пышные ягодицы, размер которых ошеломляет, тонкую талию и красивое декольте.
У Грейси были распущены волосы, насыщенный макияж с накладными пышными ресницами и коричневой помадой и длинный маникюр с декором. Руки она украсила разными браслетами.
Напомним, ранее Грейс Бон вышла на прогулку в пикантном луке, в котором оказалась в центре внимания. Она одела обтягивающий ромпер с питоновым принтом, халтером, американской проймой и обнаженной спиной.