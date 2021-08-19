Позировала в лесу обнаженной: Деми Роуз показала откровенные фото

Британская "Ким Кардашьян" – настоящая искусительница. Она не перестает засыпать своих поклонников провокационным контентом.
Неугомонная Деми Роуз продолжает соблазнять своих фолловеров в Instagram откровенными снимками.
Красотка отправилась в лес, где устроила провокационную съемку. Там она полностью разделась. Позировала обнаженная Деми, лежа на диване.
Пышную грудь она сначала прикрыла книгой. А затем спрятала свои пышные формы под покрывалом.
"Лесная фантазия", - подписала фото Роуз.
Ранее девушка сделала снимки в сексуальном черном белье с полупрозрачными трусами.
Читайте также: Чуть не выпала грудь: Деми Роуз примерила экстравагантный купальник