Позировала в машине: Надя Дорофеева показалась без макияжа

Артистка не стесняется предстать перед поклонниками без косметики на лице.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories видео, на котором предстала без макияжа на лице. Но и без мейка певица очень хороша.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Ее повседневный образ дополнила объемная прическа с легкими локонами и серьги на ушах, одна из которых была очень длинной.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Одета Надя была в светлый топ с надписью и белую рубашку, которую спустила с плеч.

На видео Дорофеева написала: "Киев", - добавив эмодзи в виде разбитого сердечка.

Напомним, недавно артистка встретилась с псом-сапером Патроном и показала их милые фото.

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