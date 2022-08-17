Позировала в машине: Надя Дорофеева показалась без макияжа

Артистка не стесняется предстать перед поклонниками без косметики на лице.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram Stories видео, на котором предстала без макияжа на лице. Но и без мейка певица очень хороша.
Ее повседневный образ дополнила объемная прическа с легкими локонами и серьги на ушах, одна из которых была очень длинной.
Одета Надя была в светлый топ с надписью и белую рубашку, которую спустила с плеч.
На видео Дорофеева написала: "Киев", - добавив эмодзи в виде разбитого сердечка.
Напомним, недавно артистка встретилась с псом-сапером Патроном и показала их милые фото.
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