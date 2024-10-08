В нежном платье: Флоренс Пью позировала с коллегой Эндрю Гарфилдом в фотосессии

Актриса Флоренс Пью по случаю выхода в прокат фильма "Время жить" приняла участие в фотосесси. Вместе со своим коллегой по этому фильму Эндрю Гарфилдом она позировала в студии в Нью-Йорке.

Для съемки Флоренс надела белое шелковое платье в нежный цветочный принт, напоминающий акварельный рисунок, а также белый мюли.

Ее платье имело тонкие бретельки и было украшено несколькими цепочками в зоне декольте и талии. Также актриса сделала укладку на один бок, надела несколько украшений и сделала нежный макияж.

Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд / Фото: Associated Press

Эндрю же позировал в синей трикотажной рубашке с пуговицами, белой футболке и брюках оттенка айвори.

Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд / Фото: Associated Press

В фильме пара сыграла возлюбленных. "Время жить" рассказывает трогательную историю о Тобиасе и Алмут, которые знакомятся совершенно странным способом - девушка сбивает его машиной. Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, и становится началом невероятного романа. В дальнейшем они сталкиваются с множеством жизненных проблем, которые переживают благодаря своей любви. Исполнительным продюсером фильма является Бенедикт Камбербэтч. В украинский прокат картина выходит 31 октября.

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